”Nu m-am înșelat”. Leo Messi, primul interviu amplu după despărțirea de FC Barcelona

După o viață petrecută pe Camp Nou, Messi a plecat în Franța, la PSG. Despărțirea de Barcelona a fost una dureroasă și plină de lacrimi. El își dorea să rămână, însă problemele financiare ale Barcelonei l-au oblogat să nu semenze un nou contract.

France Football, publicația ce se ocupă de acordarea Balonului de Aur, a anunțat că Messi va fi protagonistul unui interviu sincer, despre plecarea lui de la Barcelona și transferul la PSG.

Titlul interviului este ”Nu m-am înșelat”. Jurnaliștii susțin că Messi a răspuns la toate întrebările, inclusiv la cele legate de motivele plecării de la Barcelona.

Messi este unul din cei 20 de candidați la Balonul de Aurd, iar uni fanatici au spus că acest interviu este o dovadă că prestigiosul trofeu va ajunge în vitrina lui Leo Messi. Dacă se va întâmpla asta, Messi va ajunge la șapte distincții individuale, fiind de departe cel mai ”realizat” fotbalist din acest punct de vedere.

La une de France Football de ce samedi avec la liste des nommés du Ballon d'Or / France Football front page for this month, including the 2021 Ballon d'Or nominations

⚽️✨#ballondor pic.twitter.com/DNmrZ64efB