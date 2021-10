Messi, adevărul despre plecarea de la Barcelona: "Credeam că totul este reglat și că mai e nevoie de semnătura mea"

Starul argentinian a vorbit pentru prima dată despre plecarea de la FC Barcelona, motivul pentru care a ales să vină la PSG, dar și despre emoțiile pe care le-a trăit după câștigarea Copei America, primul trofeu cucerit cu echipa națională.

Pe 5 august 2021, anunțul că FC Barcelona nu îi mai prelungește contractul lui Lionel Messi a făcut înconjurul lumii. Au urmat numeroase speculații despre viitorul fotbalistului, o conferință de presă în care a fost surprins într-o ipostază inedită, plângând de emoție, toate încheiate cu anunțul făcut la câteva zile, că a ajuns la o înțelegere cu PSG.

Într-un interviu acordat publicației France Football, Lionel Messi a povestit despre felul în care s-a încheiat cel mai important capitol din viața profesională, cei 21 de ani petrecuți la Barcelona.

"Eram convins că o să-mi închei cariera la Barcelona"

"Nu mă așteptam. Am revenit la Barcelona pentru a pregăti noul sezon după câteva zile de vacanță pe care antrenorul mi le-a acordat. Eram pregătit să semnez contractul și să reîncep antrenamentele. Credeam că totul este reglat cu Barcelona și că mai este nevoie doar de semnătura mea. Când am ajuns mi-au spus că nu mai este posibil, că nu mai pot să rămân și că trebuie să-mi găsesc un alt club, pentru că Barcelona nu mai are posibilitatea să-mi prelungească contractul. Asta mi-a bulversat planurile.

A fost extrem de dur. A fost pentru prima dată când mi s-a întâmplat asta în carieră. Mi-au trecut multe lucruri prin minte, dar nu aveam ce să fac decât să plec. Așa a fost și a trebuit să accept.

Eram convins că o să-mi închei cariera la Barcelona. A fost dur, dar ne-am propus să trecem împreună prin această încercare, eu și familia mea.", a mărturisit argentinianul.

Cum a ajuns la PSG



Anunțul despărțirii de FC Barcelona a declanșat isterie în rândul suporerilor catalani, dar și printre oficialii cluburilor care visau să-l aducă pe Lionel Messi, pe gratis. Deși a primit mai multe oferte, PSG a venit cu propunerea câștigătoare, iar faptul că numeroși dintre prietenii și conaționalii săi se aflau deja la formația franceză a cântărit decisiv în luarea unei decizii.

"Am primit mai multe propuneri, dar trebuie să recunosc că m-am înțeles destul de repede cu cei de la PSG. Am fost sedus de proiect, de ambițiile clubului, de jucătorii pe care îi are.

A contat că aici erau Neymar, Di Maria și Paredes. Știam că trebuie să mă mut într-o altă țară și să o iau de la zero, iar faptul că aveam alături niște prieteni m-a ajutat.", a explicat Messi în cadrul interviului.

Copa America, trofeul care i-a încununat cariera



După zeci de trofee câștigate la nivel individual, cât și cu FC Barcelona, Lionel Messi mai avea nevoie de unul pentru a se simți împăcat, așa cum a dezvăluit, cu sinceritate, pentru France Football. Copa America a fost trofeul care i-a adus liniștea pe plan profesional, iar tot ce urmează "vine ca bonus" a explicat argentinianul.

"Ca să fiu sincer în totalitate, nu prea știu ce s-a întâmplat în acele momente. Este dificil să descriu ce am simțit în clipele acelea. A fost incredibil să îmi spun că în sfârșit am câștigat un titlu sub acest tricou. Nu mi-am dat seama că toți coechipierii au alergat spre mine și m-au aruncat în aer. Era ca un spin în picior să nu fi câștigat un trofeu și cu echipa națională. Era titlul care îmi lipsea", a mărturisit Messi.