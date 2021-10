Suarez nu îl uită pe Koeman! Cât a durat apelul telefonic care i-a cauzat plecarea de la FC Barcelona

Luis Suarez (34 ani) a fost îndepărtat de Koeman vara trecută. Antrenorul l-a anunțat pe uruguayan că nu face parte din planurile sale de viitor și că își poate căuta un alt club.

Pe lângă vestea dură pe care a primit-o, Suarez a fost deranjat și de modul prin care Koeman i-a comunicat acest lucru, cu un simplu apel telefonic.

„Telefonul de la Koeman, în care mi-a zis că nu sunt în planurile lui, a durat 40 de secunde, nu e modul în care îți tratezi o legendă. Mai întâi mi-a zis că nu fac parte din planurile lui, după care mi-a zis că dacă nu-mi rezolv situația, o să mă bage în următorul meci.

Nu a avut personalitatea să-mi zică direct dacă el nu mă vrea sau clubul vrea să scape de mine. Am vorbit cu soția mea și cu Leo Messi la telefon imediat. A fost un an complicat din cauza tuturor problemelor. Messi a cerut să plece și eu am fost îndepărtat”, a declarat Luis Suarez, conform Marca.

Ironia sorții este că Luis Suarez a marcat împotriva Barcelonei în ultima etapă din La Liga. Atacantul a punctat pentru 2-0 și i-a adus lui Diego Simeone toate cele trei puncte.