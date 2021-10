FC Barcelona nu l-a uitat pe Messi! Mesaj de susținere, după anunțarea nominalizărilor de la Balonul de Aur

Cel mai ”realizat” fotbalist din istorie, din punct de vedere al distincțiilor de acest tip, a părăsit FC Barcelona în lacrimi, în aceasă vară, semnând cu PSG. Problemele financiare ale catalanilor au dus la plecatea lui Messi.

FC Barcelona nu a uitat însă că Messi a făcut istorie pentru Barcelona timp de 21 de ani. Catalani au postat un mesaj de încurajare pentru argentinian, sperând că el va triumfa în topul făcut de France Football.

???? Leo Messi among the 30 finalists for the #BallondOr.

Good luck, Leo! pic.twitter.com/9itM1twOWV