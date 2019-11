INCREDIBIL! Messi, la un pas de bataie cu Cavani! "Hai sa ne batem!" Dialog RAZBOINIC al celor doi jucatori pe tunelul dinspre vestiare

Partida amicala dintre Argentina si Uruguay a avut loc ieri seara. Meciul dintre cele doua echipe s-a incheiat la egalitate, scor 2-2.

Faza meciului s-a petrecut insa, dupa fluierul final. Potrivit celor de la ESPN, Messi s-a luat la cearta cu Edinson Cavani pe tunelul care duce spre vestiare. Cei doi au avut un schimb dur de replici, incheiat cu intelegerea unei batai.

"Hai sa ne batem!", i-a spus Cavani lui Messi, iar argentinianul fara sa ezite i-a raspuns: "Orice vrei tu!"

Cei doi au fost cu greu potoliti de Luis Suarez, care a intervenit pentru a aplana conflictul. Suarez este colegul lui Messi de la Barcelona, cu care este foarte bun prieten si conationalul lui Edinson Cavani.

Toti cei implicati au fost in centrul atenției si in teren.

Cavani a deschis scorul in minutul 34 din pasa lui Suarez. In minutul 63, Messi i-a oferit o pasa lui Aguero, care a restabilit egalitatea. Cinci minute mai tarziu, Suarez o aducea din nou pe Uruguay in avantaj.

Scorul final a fost stabilit in prelungirile partidei, cand Messi a marcat golul egalizator din penalty.

???? | A fight took place between Cavani and Messi in the tunnel. Suarez separated the two. Cavani asked Messi for a fight and Messi replied: "Whenever you want." [ESPN] pic.twitter.com/FBbRP947sb