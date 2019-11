MESSI, IMPERIAL! A DOBORAT un nou RECORD! Ce a reusit SUPER FOTBALISTUL in meciul Barcelonei! Capitolul la care l-a egalat pe Ronaldo

Din articol VIDEO CU GOLURILE DIN LOVITURA LIBERA

Messi a reusit un hat-trick in meciul cu Celta Vigo.

Barcelona joaca in runda a 13-a din La Liga cu Celta Vigo. Messi a iesit din nou la rampa si a reusit un meci minunat. Argentinianul a deschis scorul in minutul 23 din penalty si in minutul 45 a transformat o lovitura libera, Barcelona intrand la vestiare cu un avantaj de doua goluri. In startul reprizei a doua, Messi a lovit din nou din lovitura libera si a reusit al 34-lea hat-trick din La Liga, tot atatea cate are si Cristiano Ronaldo.

Messi a devenit singurul jucator in activitate care marcheaza peste 40 de goluri in 11 sezoane consecutive. Argentinianul a marcat si al 52-lea gol al carierei din lovitura libera.

Lionel Messi just scored this free kick for Barcelona. WOW! GOAT!!!???????? pic.twitter.com/gdml3dDSjv — Goal HQ (@goalhq_) November 9, 2019

Lionel Messi equals Cristiano Ronaldo for most hat-tricks in La Liga history ???? pic.twitter.com/HWSHC9HL1b — B/R Football (@brfootball) November 9, 2019