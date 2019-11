Pase INIMAGINABILE ale lui Leo Messi! Este cel mai bun pasator din ISTORIA fotbalului? VEZI AICI TOPUL

Din articol VEZI AICI TOPUL CELOR MAI FRUMOASE PASE REUSITE

Messi este intr-o forma de zile mari si doboara record dupa record.

Lionel Messi traverseaza o forma foarte buna a carierei. Recent a reusit 34-lea hat-trick din cariera in La Liga, in meciul cu Celta Vigo si l-a egalat pe Ronaldo la acest capitol. Argentinianul mai are timp la dispozitie sa il depaseasca pe portughez, acesta din urma facand pasul in Serie A.

Messi a devenit singurul jucator in activitate care marcheaza peste 40 de goluri in 11 sezoane consecutive. Argentinianul a reusit in partida cu Celta Vigo doua goluri senzationale din lovitura libera si a ajuns la un total de 52. Messi nu are rival la capitolul golurilor inscrise din lovituri libere. In ultimele 5 sezoane, Messi a marcat 22 de goluri din lovituri libere in La Liga. Asta inseamna mai mult decat oricare echipa din cele mai puternice campionate europene: Juventus are 15 goluri, Roma, PSG si Lyon 13, iar Bologna 12.

VEZI AICI TOPUL CELOR MAI FRUMOASE PASE REUSITE

Messi a ajuns la 680 de goluri in tricoul Barcelonei, dar este si un pasator desavarsit. Atacantul Barcelonei a reusit in cariera nu mai putin de 277 de assisturi. Este un pasator genial si in imaginile de mai jos sunt expuse cele mai frumoase reusite ale acestuia, chiar daca nu toate au fost transformate in gol.

Some of Messi’s best passes. He is the best passer I’ve ever seen by far. Best and most threatening chance creator ever. RTs appreciated. pic.twitter.com/XqCJ8rPkjH — Ferid (@FHagvy) November 11, 2019