CUTREMUR la BARCELONA! Messi ar putea pleca gratis de pe Camp Nou! Anunt de ULTIMA ORA facut de presedintele catalanilor

Messi ar putea pleca gratis de la Barcelona.

Starul argentinian al celor de la Barcelona, Lionel Messi (32 de ani), are in contract o clauza care ii permite sa paraseasca clubul gratis, la finalul fiecarui sezon. Catalanii ii asigura lui Messi un salariu anual de 40 de milioane de euro pe sezon. Messi este intr-o forma de zile mari, in acest weekend a reusit al 50-lea hattrick din cariera, iar presedintele celor de la Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a spus ca Messi inca nu are in intentie sa discute prelungirea contractului care se va termina in vara anului 2021 spun cei de la Marca.

"Ceea ce este clar este ca Messi va continua la Barcelona pana in 2021, deoarece aceasta este vointa lui. El nu va folosi clauza prin care ar putea parasi Barcelona in iunie in viitor, iar aceasta optiune este alegerea sa unilaterala. Deocamdata, nu are intentia de a discuta prelungirea intelegerii din 2021 incolo. Cand va dori sa faca acest lucru, noi il asteptam cu bratele deschide. Conducerea clubului stie care sunt intentiile sale", a declarat Bartomeu.