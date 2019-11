L-AU PRINS CU MATA-N SAC! Portarul Slaviei a mintit dupa meciul cu Barcelona: "Messi si ceilalti nici macar nu ne-au strans mainile". Imaginile care arata ADEVARUL

Portarul Slaviei, Ondrej Kolar, a fost omul meciului pentru cehi, avand interventii inspirate, salvand chiar si mingiile trimise de Messi.

La finalul meciului, portarul i-a acuzat pe jucatorii catalani de lipsa de respect, declarand ca au plecat imediat la vestiare si i-au ignorat.

"Messi si ceilalti au plecat, nici macar nu ne-au strans mainile la final. A fost trist. Abia asteptam cu totii sa intalnim acesti jucatori uriasi, voiam sa facem schimb de triocuri dupa meci, dar nu s-a comportat prea frumos", a declarat Kolar.

Insa lucrurile nu au stat cum a relatat portarul, de fapt. Imagini de la finalul meciului circula pe retelele sociale, in care Messi da mana cu jucatorii Slaviei, la finalul partidei. In imagini mai sunt surprinsi si alti jucatori ai Barcelonei, precum Pique, Langlet sau Sergi Roberto, strangand mainile jucatorilor cehi.

