A fost unul dintre cei mai de temut mijlocasi dar i-a fost frica de Messi! "Nu mi-e rusine sa admit asta"

Leo Messi baga frica in adversari la propriu. Si asta s-a intamplat tocmai intr-o finala de Uefa Champions League.

Paul Scholes este fara doar si poate unul dintre cei mai buni fotbalisti din istoria lui Manchester United, dar a recunoscut ca in timpul finalei Champions League din 2011 s-a temut sa intre intr-un duel 1-1 cu Messi.



"Nu mi-e rusine sa admit asta, dar in timpul finalei Champions League din 2011 am incercat sa nu intru in dueluri 1-1 cu Leo Messi", spunea Scholes pentru The Telegraph.

Barcelona a dominat copios finala, iar scorul final a fost 3-1. Messi reusea sa inscrie ca in urma cu doi ani cand Barcelona o invingea cu 2-0 pe United la Roma.