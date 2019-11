ROMANIA U 21 - FINLANDA U 21, joi, 14 noiembrie in direct la PRO TV | Bale de Romania e fan Messi! Ce spune noua bijuterie din lotul lui Radoi

Comparat cu Bale, Mihaila de la Craiova e fan Messi ! Are sansa s-o arate la Romania - Finlanda, meciul transmis de PRO TV, joi, 14 noiembrie, de la ora 20:00

"Am plecat de la Craiova pentru ca nu mai aveam loc de Mihaila" - glumeste Mitrita. Mihaila e comparat cu Bale.

"Imi place foarte mult Neymar, apoi Messi. Barcelona e echipa mea favorita din Spania, iar apoi Liverpool",a spus Mihaila

Mihaila a dat gol cu Irlanda de Nord si spera sa marcheze si cu Finlanda,

Mihaila pune muzica in vestiar, la tineret.

"Ascult hip-hop, rap foarte mult, iar melodia mea preferata este alan+kepa - personal.

Suntem sapte in trei camere, inghesuiala ca-n tribune. Multe guri la masa, cica trebuie sa pleci in lume. Dar nu puteam sa sufar diminetile in care ne strangeanu la careu ca Piturca. M-am apucat de fotbal sa ajung ca Zidane", a mai spus Mihaila.