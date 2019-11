"Nu-mi venea sa cred!" Messi l-a lasat INTERZIS pe Stanciu! Ce spune Nicusor dupa meciul vietii cu Barcelona

Slavia a facut un meci fantastic in fata Barcelonei pe Camp Nou. Stanciu si colegii sai au plecat cu un 0-0 de aur din regatul lui Messi.

Lui Stanciu nu i-a venit sa creada cat de bun e Messi pana n-a simtit-o pe propria piele. Chiar daca n-a stralucit in dubla cu Slavia, Messi l-a lasat masca pe Stanciu. :) Nicusor a devenit fanul lui Leo.

"A fost extraordinar sa intalnesc Barcelona, ma bucur ca am parte de astfel de meciuri, mai ales in grupa in care suntem noi, in care mai sunt Inter si Dortmund. Faptul ca l-am vazut pe Messi a fost extraordinar. Am incercat sa-l opresc. E extraordinar pentru mine, pentru echipa, ca l-am intalnit. In campionat suntem la 11 puncte distanta de locul 2, ne merge bine. Nu eram fan Barcelona sau Messi, dar sa-l vad pe viu a fost uluitor. Ma uitam la TV si ziceam ca nu poate sa fie atat de bun... Am jucat impotriva lui Neymar, am mai intalnit jucatori foarte mari, dar n-am vazut jucator caruia sa nu-i poti lua mingea. Cred ca Messi e cel mai bun jucator din lume", a spus Stanciu.