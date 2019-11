BOMBA! Barcelona i-a gasit inlocuitor lui Suarez! 60 de milioane de euro pentru urmasul uruguayanului: cine va fi perechea lui Messi

Din articol Suarez vrea in MLS

Barcelona nu sta degeaba dupa anuntul ca Suarez pleaca de pe Camp Nou.

Se vorbeste tot mai des despre plecarea lui Luis Suarez de la Barcelona, iar catalanii nu stau pe ganduri si au inceput deja sa-i caute inlocuitor.

Numele care se vehiculeaza in prezent este cel al lui Timo Werner. Atacantul de 23 de ani legitimat la Leipzig i-a impresionat pe catalani cu forma foarte buna aratata in acest sezon. Werner a marcat de 13 ori si a dat sase pase decisive in 16 meciuri jucate.

Presa din Spania anunta ca Barca s-a inteles deja cu nemtii pentru a-l cumpara pe Timo Werner in schimbul a 60 de milioane de euro.

Suarez vrea in MLS

Atacantul catalanilor, cel care face o pereche excelenta cu Lionel Messi, vrea sa plece in Statele Unite si sa joace in MLS.

Anuntul a fost facut de Nicolas Lodeiro, coechipierul lui Suarez din nationala Uruguayului. Lodeiro a spus ca e doar o chestiune de timp pana cand starul Barcei va ajunge in SUA.

"Vrea sa ajunga in MLS. Luis ma intreaba mereu despre liga americana. Visul sau a fost sa joace la Barcelona. Joaca la un nivel excelent si se simte bine, dar mai devreme sau mai tarziu, va ajunge in MLS. I-ar placea sa poata juca pentru Seattle Sounders, chiar daca este mult mai greu de realizat. Cred ca e doar o chestiune de timp pana va ajunge aici", a spus Lodeiro pentru Sport.