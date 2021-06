Dupa Aguero si Garcia, Laporta mai are in vizor trei jucatori de la City! Fotbalistii lui Guardiola pe care a pus ochii presedintele catalan

Presedintele Barcelonei vrea sa dea lovitura in aceasta perioada de transferuri.

Barcelona isi pregateste intens lotul pentru sezonul viitor. Catalanii au reusit deja sa oficializeze trei transferuri: Aguero, Eric Garcia si Emerson Royal. Pe langa cei doi jucatori adusi de la Manchester City, Laporta mai doreste inca trei fotbalisti pregatiti de Guardiola.

Potrivit sport.es, care citeaza din "El Chiringuito de Jugones", agentul lui Mahrez negociaza aducerea africanului pe Camp Nou. Extrema lui City nu este singura tinta a Barcelonei. Presedintele catalan ii mai are in vizor pe Gundogan si Laporte, mai ales dupa ce fundasul central a ales sa joace pentru echipa nationala a Spaniei, in detrimentul Frantei, si nu mai este prima varianta a lui Guardiola pentru centrul defensivei.

Mahrez mai are contract cu City pana in 2023, dar Guardiola este pregatit sa liciteze 100 de milioane de euro pentru Jack Grealish, ceea ce i-ar putea facilita o mutare la Barcelona jucatorului adus de la Leicester, in 2018. In cazul lui Gundogan situatia este mai complicata. Mijlocasul german vine dupa un sezon extraordinar, in care a marcat 17 goluri si a oferit 5 pase decisive in 46 de meciuri, in toate competiile. Laporta doreste sa il ofere la schimb pentru Gundogan pe Sergi Roberto, plus o diferenta de bani, conform aceleiasi surse.