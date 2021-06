Dupa ce negocierile cu Wijnaldum au picat, Barcelona s-a orientat catre un alt jucator! Fotbalistul din Serie A dorit de Laporta

Fabian Ruiz este noua tinta a Barcelonei.

Wijnaldum le-a dat planurile peste cap catalanilor. Fostul jucator al lui Liverpool a devenit in vara aceasta liber de contract, iar Laporta voia sa il aduca la Barcelona, dar cele doua parti nu s-au inteles in privinta contractului, asa ca PSG a profitat de aceasta situatie si este pe punctul de a incheia negocierile cu starul olandez, pentru un acord pana in 2024, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Paris St Germain expect Gini Wijnaldum to sign the contract until 2024 after the new agreement revealed yesterday night. ⏳ PSG board now still in negotiations with Inter to sign Achraf Hakimi as main target - Donnarumma will also decide his new club in the next days. ???????? #PSG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2021

Astfel, Laporta trebuie sa se orienteze catre un alt mijlocas, iar conform sport.es, care citeaza din Catalunya Radio, Barcelona doreste sa il aduca pe Fabian Ruiz de la Napoli.

Mijlocasul spaniol mai are contract cu echipa italiana pana in 2023, iar Aurelio De Laurentiis, presedintele clubului, este cunoscut pentru modul ferm in care negociaza. Cu toate acestea, Napoli nu va juca in Champions League in sezonul viitor, dupa ce a facut 1-1 cu Verona, in ultima etapa, si a terminat pe locul 5 in Serie A. Conform aceleiasi surse, De Laurentiis nici nu ia in calcul sa renunte la Fabian Ruiz pentru mai putin de 50 de milioane de euro.

Fotbalistul se afla la Napoli din 2018, cand clubul italian i-a platit lui Betis 30 de milioane de euro. In cei 3 ani petrecuti pe stadionul Diego Armando Maradona, Ruiz a bifat 128 de meciuri, in care a marcat 15 goluri si a oferit 10 pase decisive. Evolutiile sale din acest sezon l-au convins si pe selectionerul Luis Enrique sa il convoace in lotul Spaniei pentru Campionatul European din aceasta vara.