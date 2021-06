Dembele pune presiune pe Barcelona! Ce plan are agentul atacantului francez

Atacantul doreste sa puna presiune pe clubul catalan pentru a primi o oferta mai buna de la un alt club.

Ousmane Dembele ar putea fi protagonistul unei scene interesante in aceasta vara. Francezului ii expira contractul in iunie 2022 si asteapta sa vada ofertele si de la celelalte cluburi interesate de el pentru a crea o licitatie, potrivit publicatiei catalane Mundo Deportivo. In vara anului 2017, atacantul a venit pe 135 de milioane de euro de la Borussia Dortmund si a strans 118 de partide pentru formatia blaugrana.

Ronald Koeman a fost reconfirmat in functia de antrenor principal la FC Barcelona, dar momentan nu si-a stabilit planurile pentru lot din sezonul viitor. Dembele vrea sa ia in considerare orice oferta din afara si chiar este dispus sa plece si din aceasta vara, daca va primi un salariu mut mai mare decat cel avut la clubul catalan.

Joan Laporta, presedintele lui FC Barcelona, doreste sa ii prelungeasca intelegerea lui Dembele, insa agentul jucatorului amana discutiile cu conducerea clubului. Francezul doreste sa aiba o prestatie cat mai buna la Euro 2020 pentru a putea intra in negocieri si cu alte echipe. Totusi, spaniolii scriu ca Dembele ar fi contactat deja un alt club si chiar este pregatit deja sa semneze in 1 ianuarie 2022, atunci cand jucatorul devine liber sa negocieze cu cine vrea.