Barcelona l-a ratat la limita! Wijnaldum a semnat cu PSG! Care sunt detaliile contractului semnat cu francezii

Georginio Wijnaldum va semna cu PSG, anunta jurnalistul Fabrizo Romano. Fostul mijlocas al lui Liverpool a ramas liber de contract, iar PSG a profitat si s-a ales cu un super mijlocas. Olandezul a fost foarte aproape de un transfer la Barcelona, insa a fost deturnat pe ultima suta de metri.

Wijnaldum va semna un contract pe trei sezoane cu PSG. A evoluat in 51 de meciuri pentru Liverpool, in sezonul recent incheiat, evoluand in toate meciurile din Premier League.

Georginio Wijnaldum has just signed his contract with Paris Saint-Germain, confirmed and done deal. Medicals pending in the next hours then it’ll be official. Agreement until June 2024. ????????✍????

Gini changed his mind yesterday - he’s not joining Barça and he’s now a new PSG player. https://t.co/HOs6YcGsPA