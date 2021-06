Sa ii opreasca cineva! Barcelona, aproape de al patrulea transfer din ultima saptamana! Visul lui Koeman se poate indeplini

Memphis Depay a primit oferta Barcelonei. Laporta isi doreste ca atacantul sa semneze un contract valabil in urmatoarele trei sezoane, pana in 2024. Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Barcelona incearca sa rezolve cat de repede acest transfer, pentru a compensa cu o eventuala pierdere a lui Wijnaldum, care negociaza cu PSG, desi era ca si transferat pe Camp Nou.

Barcelona are now offering Memphis Depay a contract until June 2024. Three years improved agreement on the table in order to complete the deal ‘as soon as possible’, to avoid another turnaround after Gini Wijnaldum changed his mind to join PSG. ???????????? #FCB #Barça