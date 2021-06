Barcelona pierde cursa pentru Wijnaldum! PSG este aproape sa semneze cu mijlocasul olandez dorit de Koeman

Mijlocasul olandez a primit o oferta foarte buna din partea francezilor de la Paris Saint-Germain si a ales sa semneze cu echipa din Ligue 1. Salariul pe care l-a oferit vicecampioana Frantei a fost aproape dublu fata de cel oferit de Barcelona, potrivit jurnalistului specialist in mercato Fabrizio Romano.

Wijnaldum va avea o intelegere cu PSG valabila pana in 2024, iar vizita medicala o va face in saptamana care urmeaza. Mauricio Pochettino i-a prezentat proiectul pe care il are cu echipa franceza si l-a convins. In schimb, conducerea Barcelonei nu a reusit sa ii propuna o oferta care sa il satisfaca pe starul olandez.

Georginio Wijnaldum pleaca de la Liverpool cu 4 trofee castigate: Premier League, Champions League, Supercupa Europei si Cupa Mondiala a Cluburilor. In cei cinci ani petrecuti la "cormorani", olandezul a adunat 237 de partide si a marcat de 22 de ori.

Georginio Wijnaldum has decided to join Paris Saint-Germain. Barcelona have NO intention to raise their bid after they agreement ready by 2 weeks and medicals planned. ????????????

Gini is now set to accept PSG proposal until 2024 with salary more than doubled [compared to Barça bid]. https://t.co/ImrYvlaMWg