A venit Guardiola dupa Messi?! Cum a fost surprins managerul lui Manchester City in Barcelona!

Povestea lui Messi la Barcelona pare ca se apropie de final.

Machester City este una dintre favorite la semnatura Balonului de Aur dupa ce ar fi anuntat conducerea clubului ca doreste sa plece. Zilele trecute, Guardiola a fost vazut in Barcelona.

Corriere dello Sport a scris ca fanii au inceput sa faca deja teorii. Pep a fost fotografiat alaturi de un fan langa un restaurant cunoscut din oras. Nu se stie exact daca el a venit pentru transferul lui Messi sau doar e afla in vacanta.

Conform TV3, Bartomeu ar fi dispus sa isi dea demisia din functia de presedinde al Barcelonei daca poate asigura continuitatea lui Messi la club. Insa, capitanul catalanilor ar trebui sa vorbeasca public si sa afirme ca dorinta de a pleca se datora faptului ca el este la conducere.

Bartomeu a incercat sa se intalneasca cu Messi pentru a-l convinge sa plece de la club, insa pana in acest moment nu a avut loc nicio intalnire.

Messi a explodat sub comanda lui Guardiola pe Camp Nou. Pentru a-i face loc in prima echipa si a-i grabi progresul, Pep a cerut chiar ca Barca sa renunte la Ronaldinho, vedeta absoluta in acel moment pe Camp Nou.

Pep Guardiola has been spotted in Barcelona ???? [via @City_Xtra] pic.twitter.com/YOGyr0p1nS — VBET News (@VBETnews) August 29, 2020