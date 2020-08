Messi si Guardiola, intalnire de gradul 0 la Barcelona! Starul argentinian este tot mai aproape de un transfer la Manchester City!

Lionel Messi este foarte aproape de a o parasi pe Barcelona.

Dupa ce si-a anuntat intentia de a o parasi pe Barcelona, argentinianul a trecut deja la fapte. Conform Sport.es, Messi a decis ca Manchester City va fi clubul la care isi va continua cariera. Messi s-a vazut deja cu Pep Guardiola, cel care se afla momentan in concediu, in Barcelona. Cei doi au discutat detalii despre rolul pe care Pep i-l pregateste la Barcelona dupa transferul-soc pregatit de seici!

Manchester City a facut o oferta pentru Messi in valoare de 100 de milioane de euro plus fotbalistii Bernardo Silva, Gabriel Jesus si Eric Garcia.

"Messi este cel mai bun. Messi este numarul 9,10,11,7, 6, 5, 4", a declarat Pep Guardiola in trecut.

Messi a explodat sub comanda lui Guardiola pe Camp Nou. Pentru a-i face loc in prima echipa si a-i grabi progresul, Pep a cerut chiar ca Barca sa renunte la Ronaldinho, vedeta absoluta in acel moment pe Camp Nou.