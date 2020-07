INCEP EMOTIILE PENTRU CSA! FRF a anunat regulamentul si calendarul barajului pentru Liga 3

Steaua Bucuresti a aflat cand va disputa barajul care o poate duce, in sfarsit, in Liga 3.

Dupa doua promovari consecutive ratate, “militarii” isi pun toate sperantele in barajul pe care il vor disputa anul acesta. Daca rateaza din nou accesul in Liga 3, pentru CSA se anunta vremuri grele, pentru ca risca sa piarda surse importante de finantare. Pentru a ajunge sa dispute acest baraj, ros-albastrii trebuie sa castige si play-off-ul din Liga 4 Bucuresti, la care vor mai lua parte FC Rapid 1923 - 2, Bucharest United si una dintre Progresul 2005 si AFC Asalt. Progresul 2005 si Asalt vor disputa si ele un baraj pentru accesul in play-off, dupa ce au incheiat la egalitate de puncte sezonul regulat.

Federatia Romana de Fotbal a publicat astazi conditiile in care se vor desfasura meciurile de baraj in care vor fi implicate echipele ce vor sa ia parte la editia viitoare a Ligii 3.

Astfel, daca reuseste sa ajunga acolo, CSA Steaua va avea de disputat meciuri in datele de 1, 5 si 9 august, incepand cu ora 17:30. Daca partidele se termina la egalitate, ele se vor decide prin executarea de lovituri de la 11 metri. Un meci decis la penalty-uri va fi luat in considerare doar drept criteriu in cazul in care doua sau trei echipe sunt la egalitate intr-o mini-grupa.

Inainte sa se ajunga la aceasta modalitate de diferentiere, exista alte sase criterii care vor fi luate in considerare, conform unui comunicat emis de FRF. Vor avea castig de cauza echipele care sunt pe plus la: rezultatele directe, golaverajul in meciurile directe, numarul de goluri marcate in meciurile directe, numarul de goluri marcate in deplasare in jocurile directe (meciurile se disputa pe teren neutru, dar de fiecare data va exista o echipa considerata gazda), golaverajul general din mini-grupa si numarul de goluri inscrise in mini-grupa.

De asemenea, la fel ca in toate competitiile importante, si in cadrul acestui baraj antrenorii vor putea efectua cinci schimbari.

Posibilii adversari ai Stelei la baraj sunt AS FC Baraganul Ciulnita (Ialomita) si una dintre CS Argesul 2009 Mihailesti si AFC Victoria Adunatii Copaceni (Giurgiu).

Vor fi 14 mini-grupe, in functie de regiune.