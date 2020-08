I se pregateste sosirea lui Messi la Manchester City?! Detaliul care anunta MUTAREA SECOLULUI!

Dupa ce argentinianul a anuntat ca nu mai vrea sa ramana la Barcelona, jurnalistii din toata lumea au inceput sa analizeze motivele pentru ca el ar putea alege sa joace in Premier League.

Principala favorita in a-i obtine transferul este Manchester City, tinand cont de legatura dintre Messi si Guardiola, antrenorul alaturi de care a obtinut cele mai importante rezultate in perioada in care ibericul s-a aflat pe banca tehnica a catalanilor.

Unul dintre detaliile prin care englezii ar fi dezvaluit ca se pregatesc de sosirea lui Messi a fost identificat pe Instagram. Kun Aguero, cel care are in prezent tricoul cu numarul 10 la City, si-a schimbat numele de profit. El a renuntat la numarul din username, trecand de la kunaguero10 la kunaguero.

Jurnalistii din Spania au sesizat imediat modificarea, speculand ca in acest fel oficialii lui Manchester City ii pregatesc tricoul cu numarul 10 lui Messi.

❗ BREAKING NEWS ❗

Kun Aguero has just changed his Instagram username from (kunaguero10) to kunaguero.

IT'S ALMOST DONE GUYS ????????#Messi pic.twitter.com/2TopWuaJPL