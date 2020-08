Prima aparitie a lui Messi dupa ce a aruncat BOMBA in fotbalul mondial! Unde si cu cine a fost vazut superstarul Barcelonei

Miercuri seara, superstarul argentinian a fost vazut pentru prima data in public. Jurnalistii de la televiziunea spaniola El Chiringuito l-au filmat pe Messi plecand dintr-un restaurant alaturi de colegul sau de la Barcelona, Luis Suarez.

Cei doi sunt prieteni apropiati, iar Suarez este si el pe picior de plecare de pe Camp Nou, dupa ce noul antrenor Ronald Koeman i-a spus ca nu mai are nevoie de serviciile lui.

Acum vedetele Barcelonei au fost vazute iesind de la un restaurant din capitala Catalunyei, Messi parasind locatia intr-un vehicul negru, iar Suarez intr-o alta masina.

Cei doi fotbalisti s-au reunit la doar cateva ore dupa ce agentul lui Suarez dezvaluia ca viitorul uruguayanului depinde de urmatoarea destinatie pe care si-o va alege Messi.

"Viitorul lui Messi va avea o influenta pentru ca sunt ei cei mai buni prieteni. Sunt ca fratii, se iubesc foarte mult; sunt de nedespartit, mereu impreuna", a declarat impresarul lui Luis Suarez pentru TyC Sports.

Pe urmele superstarului argentinian se afla Inter, PSG si Manchester City, acestia din urma fiind favoriti sa-l transfere, avand in vedere relatia dintre fotbalist si antrenorul Pep Guardiola.

