NEBUNIE in Argentina! Fanii echipei la care a debutat Messi au INVADAT strazile orasului si au avut un mesaj pentru starul Barcelonei! Imagini incredibile

Sperand ca fotbalistul se va intoarce acasa, fanii echipei la care argentinianul a debutat, Newell's Old Boys, au iesit pe strazile din Rosario.

Ei s-au afisat cu masti si sepci cu imaginea lui Messi, cantand si indemnandu-l sa revina in Argentina.

Fans of Leo Messi’s first club, Newell’s Old Boys, held a parade in Rosario to encourage him to return home ????⚫ pic.twitter.com/42IHt1D8bd