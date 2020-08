El e MESSI Cardoso! GOLUL de pana acum al sezonului in Liga 1! Cardoso s-a dus ca BULDOZERUL printre adversari si a marcat superb

Dumitru Cardoso a marcat superb in minutul 52 al meciului castigat de Gaz Metan cu FC Arges. Cardoso a inscris golul de 2-0, cel care a stabilit scorul final al partidei.

Atacantul cu tata roman a luat o cursa pe cont propriu din apropierea centrului terenului, a trecut de 5 adversari si a reusit sa marcheze cu o executie frumoasa din careu. E primul gol al sezonului pentru Cardoso, jucatorul cu cea mai buna cota de la Medias in acest moment. Trecut si pe la Napoli, Cardoso are meciuri in nationalele de juniori ale Italiei.