LIVE BLOG MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League Premier League Logo Premier League / Foto: Imago Images
SPORT.RO
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VOYO transmite în exclusivitate toate cele 380 de meciuri din sezonul 2025/26, iar Sport.ro îți aduce lista completă a mutărilor până pe 1 septembrie.

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premier league mercatoTottenhamLiverpoolPremier LeagueManchester City
Din articol

Mercato-ul de vară din Premier League începe oficial luni, 15 iunie, iar cluburile din Anglia au intrat deja în febra transferurilor. Fereastra de mercato va rămâne deschisă până la 1 septembrie, iar marile forțe ale campionatului pregătesc schimbări importante înaintea noului sezon.

Primele transferuri au fost deja parafate

Chiar dacă perioada de transferuri abia a început, primele mutări au atras deja atenția. La Liverpool se anunță o vară agitată, după plecările unor nume uriașe precum Mohamed Salah, Andy Robertson și Ibrahima Konate.

Manchester United a luat o decizie surprinzătoare și s-a despărțit de Casemiro, Jadon Sancho și Tyrell Malacia, în timp ce atacantul Rasmus Hojlund a fost transferat la Napoli.

Nici rivala Manchester City nu a stat pe loc. „Cetățenii” s-au despărțit de doi dintre veteranii lotului, Bernardo Silva și John Stones.

O mutare spectaculoasă vine și de la Newcastle. Anthony Gordon a fost cedat la FC Barcelona, în timp ce „coțofenele” l-au transferat pe portarul francez Ewen Jaouen de la Reims.

Până la startul noului sezon, programat în luna august, lista transferurilor va continua să crească, iar Sport.ro va actualiza permanent toate mutările realizate de cele 20 de cluburi din Premier League.

Mai jos găsești lista completă a transferurilor confirmate până acum.

Arsenal

Veniri

  • Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Jakub Kiwior (transfer la Porto)
  • Karl Hein (transfer la Werder Bremen)
  • Josh Nichols (liber de contract)
  • Alexei Rojas-Fedorushchenko (liber de contract)
  • Samuel Onyekachukwu (liber de contract)
  • Will Lannin-Sweet (liber de contract)
  • Cam’ron Ismail (liber de contract)
  • Seb Ferdinand (liber de contract)
  • Harrison Dudziak (liber de contract)
  • Sam Chapman (liber de contract)

Aston Villa

Veniri

  • Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Nicio mutare confirmată

Bournemouth

Veniri

  • Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Marcos Senesi (liber de contract)

Brentford

Veniri

  • Jannik Schuster (transfer de la RB Salzburg)
  • Reiss Nelson (sfârșit de împrumut de la Arsenal)

Plecări

  • Ryan Trevitt (liber de contract)

Brighton & Hove Albion

Veniri

  • Zadok Yohanna (transfer de la AIK Stockholm)

Plecări

  • James Milner (liber de contract)
  • Solly March (liber de contract)
  • Adam Webster (liber de contract)
  • Joel Veltman (liber de contract)

Chelsea

Veniri

  • Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Nicio mutare confirmată

Coventry City

Veniri

  • Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Jamie Allen (liber de contract)

Crystal Palace

Veniri

  • Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Nicio mutare confirmată

Everton

Veniri

  • Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Seamus Coleman (liber de contract)
  • Idrissa Gana Gueye (liber de contract)

Fulham

Veniri

Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Raul Jimenez (liber de contract)
  • Steven Benda (liber de contract)
  • Devan Tanton (liber de contract)
  • Bradley De Jesus (liber de contract)
  • Ollie Gofford (liber de contract)
  • Charlie Robinson (liber de contract)
  • Joseph Walters (liber de contract)
  • Tom Wingate (liber de contract)
  • Callum Cliff (liber de contract)
  • Marcell Hall (liber de contract)
  • Ruban Khan (liber de contract)
  • Oliver Mayer (liber de contract)
  • Harley Platel (liber de contract)
  • Quinn Schutter (liber de contract)
  • Olly Sanderson (transfer la Stevenage)

Hull City

Veniri

  • Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Nicio mutare confirmată

Ipswich Town

Veniri

  • Chuba Akpom (transfer de la Ajax)
  • Cedric Kipre (transfer de la Reims)

Plecări

  • Arijanet Muric (transfer la Sassuolo)
  • Leon Ayinde (transfer la Doncaster)
  • Conor Chaplin (liber de contract)

Leeds United

Veniri

  • Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Illan Meslier (liber de contract)
  • Sam Byram (liber de contract)

Liverpool

Veniri

  • Jeremy Jacquet (transfer de la Rennes)

Plecări

  • Mohamed Salah (liber de contract)
  • Andy Robertson (liber de contract)
  • Ibrahima Konate (liber de contract)
  • Rhys Williams (liber de contract)
  • Kareem Ahmed (liber de contract)
  • Emmanuel Airoboma (liber de contract)
  • James Balagizi (liber de contract)
  • DJ Bernard (liber de contract)
  • Oakley Cannonier (liber de contract)
  • Josh Davidson (liber de contract)
  • Terence Miles (liber de contract)
  • Jacob Poytress (liber de contract)

Manchester City

Veniri

  • Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Bernardo Silva (liber de contract)
  • John Stones (liber de contract)

Manchester United

Veniri

  • Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Rasmus Hojlund (transfer la Napoli)
  • Casemiro (liber de contract)
  • Jadon Sancho (liber de contract)
  • Tyrell Malacia (liber de contract)

Newcastle United

Veniri

  • Ewen Jaouen (transfer de la Reims)

Plecări

  • Kieran Trippier (liber de contract)
  • Emil Krafth (liber de contract)
  • Anthony Gordon (transfer la Barcelona)
  • Travis Hernes (transfer la Groningen)
  • John Ruddy (liber de contract)
  • Max Thompson (liber de contract)
  • Matt Targett (liber de contract)
  • Aaron Ramsdale (sfârșit de împrumut de la Southampton)

Nottingham Forest

Veniri

  • Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Stefan Ortega (liber de contract)
  • Willy Boly (liber de contract)
  • Angus Gunn (liber de contract)

Sunderland

Veniri

Nicio mutare confirmată

Plecări

  • Bertrand Traore (liber de contract)
  • Dennis Cirkin (liber de contract)

Tottenham Hotspur

Veniri

  • Andy Robertson (Transferat de la Liverpool)
  • Marcos Senesi (Transferat de la Bournemouth)

Plecări

  • Nicio mutare confirmată
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