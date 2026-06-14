De nicăieri! Cum s-a făcut transferul lui Cucurella la Real Madrid și suma plătită

De nicăieri! Cum s-a făcut transferul lui Cucurella la Real Madrid și suma plătită La Liga
SPORT.RO
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Fundașul spaniol Marc Cucurella (27 de ani) se va alătura lui Real Madrid în această vară și va juca sub comanda lui Jose Mourinho.

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În doar câteva ore, Real Madrid a închis afacerea Marc Cucurella, ajungând la un acord atât cu jucătorul, cât și cu Chelsea. Fundașul spaniol se va alătura echipei după Cupa Mondială din această vară.

Marc Cucurella, la Real Madrid. Cum s-a rezolvat transferul și suma încasată de Chelsea

Este o mutare surprinzătoare, având în vedere că informații despre un interes solid al lui Real Madrid nu au apărut recent în presă. Jurnalistul Fabrizio Romano dezvăluie că părțile au ajuns la un acord duminică, în jurul prânzului.

Jurnalistul italian anunță că fundașul crescut în academia Barcelonei s-a aflat în ultimele luni atât pe lista catalanilor, cât și pe cea a lui Atletico Madrid. Gruparea de pe Camp Nou ar fi renunțat la mutare, considerând că este suficient de bine acoperită în zona fundașilor laterali, în timp ce formația condusă de Diego Simeone nu a reușit să ajungă la un acord cu Chelsea sau cu clubul.

Real Madrid a intrat rapid pe fir și a închis afacerea oferind 60 de milioane de euro, cu bonusuri incluse, lui Chelsea. Marc Cucurella va semna un contract pe 6 sezoane și va evolua sub comanda lui Jose Mourinho, cel care ar fi cerut transferul internaționalului spaniol.

Cucurella devine al patrulea transfer rezolvat de Real Madrid în această vară după fundașul central Ibrahima Konate (liber de contract după despărțirea de Liverpool), fundașul dreapta Denzel Dumfries (20 de milioane de euro, clauza de reziliere de la Inter) și mijlocașul ofensiv Bernardo Silva (liber de contract după despărțirea de Manchester City).

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Marc Cucurella, la Real după ce a crescut în academia Barcelonei

Cucurella, campion european cu Spania în 2024, s-a format în academia Barcelonei, însă a jucat într-o singură partidă oficială a primei echipe. Fundașul stânga s-a despărțit definitiv de catalani în 2020, când a fost vândut la Getafe pentru aproape 12 milioane de euro.

Spaniolul a petrecut ultimele cinci sezoane în Premier League. A impresionat la Brighton în primul an, iar Chelsea l-a cumpărat cu o sumă uriașă, în 2022, peste 65 de milioane de euro.

  • 163 de meciuri a strâns Cucurella în tricoul lui Chelsea. A marcat 9 goluri, a oferit 13 pase decisive și a cucerit două trofee: Conference League și Mondialul Cluburilor.
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