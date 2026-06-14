Laurențiu Reghecampf a călătorit în Tunisia pentru a pune la punct detaliile unui nou angajament cu Esperance Sportive de Tunis, scrie La Presse . Antrenorul român are stabilite întâlniri cu președintele grupării, Hamdi Meddeb , precum și cu Chokri El Ouaer , vicepreședintele care se ocupă de secția de fotbal. Scopul acestor discuții este clarificarea ultimelor aspecte contractuale înaintea semnării oficiale a actelor.

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Reghecampf a mai condus Esperance Tunis pe parcursul sezonului 2024-2025, perioadă în care a adunat 24 de partide la cârma echipei. Oficialii clubului se bazează pe faptul că românul este deja familiarizat cu mediul și cerințele grupării, fiind încrezători că acesta poate îndeplini obiectivele atât pe plan intern, cât și continental.

Totuși, până la această oră, Esperance Tunis nu a făcut niciun anunț oficial referitor la mutare. Laurențiu Reghecampf se află în momentul de față sub contract cu formația saudită Al-Hilal, grupare pe care a preluat-o în luna august a anului 2025.