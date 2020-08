FCSB - FC Shirak, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Man si Coman cauta sa ii indeplineasca visul european lui Becali! Echipele probabile

Din articol Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din preliminariile Europa League pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

FCSB ia startul in preliminariile Europa League contra unui adversar la indemana, FC Shirak, echipa care a terminat sezonul 2019/20 pe locul 4 in clasamentul din Armenia.

"Ros-albastrii" lui Gigi Becali isi domina adversarul la toate capitolele, avand o valoare de piata de 12 ori mai mare.

Cel mai scump jucator de la FCSB valoreaza de doua ori mai mult decat intreaga echipa din Gyumri. Este vorba despre Florinel Coman, cotat la 5,5 milioane de euro. De cealalta parte, cel mai valoros fotbalist de la FC Shirak este atacantul Mory Kone, cotat la 300.000 de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.

FCSB are si avantajul mai multor meciuri in competitiile europene. In sezonul 2019/20, adversarii din primul tur al preliminariilor Europa League ai FCSB-ului nu au jucat in Europa.

Echipa lui Becali, insa, a ajuns pana in playoff-ul competitiei, fiind eliminata de Vitoria Guimaraes, dupa ce a reusit sa treaca de Milsami Orhei (Moldova), Alashkert (Armenia) si Mlada Boleslav (Cehia).

La conferinta de presa dinainte de meci, antrenorul Toni Petrea a declarat ca si-a studiat adversarii.

"Faptul ca jucam acasa este un avantaj, ca nu mai facem deplasarea, dar nu putem spune ca avem un avantaj foarte mare pentru ca jucam fara spectatori.

Ne-am facut timp sa studiem adversarul, ei au disputat o singura partida de la reluarea campionatului, meciul de sambata l-au amanat, probabil sa se odihneasca."

Meciul dintre FCSB si FC Shirak este programat de la ora 21:30 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantaru - Olaru, Popescu, Tanase - Man, Bus, Coman

Shirak: Kasparov - Urusanian, Mikaelian, Arzoian, Davoian - Avo, Varanian, Afajanian, Aslanian - Gevorkian - Kone