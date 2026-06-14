Zlatan Ibrahimovic a dezvăluit secretul lui Carlo Ancelotti: ”Le spunea ambilor că sunt cei mai buni!”

Zlatan Ibrahimovic a dezvăluit secretul lui Carlo Ancelotti: ”Le spunea ambilor că sunt cei mai buni!” CM 2026
SPORT.RO
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Cu italianul Carlo Ancelotti pe banca tehnică, Brazilia a debutat cu o remiză la Cupa Mondială 2026, scor 1-1 cu Maroc. 

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Zlatan IbrahimovicCarlo AncelottiCupa MondialaBrazilia
Din articol

Maroc a reușit să deschidă scorul după 21 de minute prin Ismael Saibari, însă brazilienii au egalat prin Vinicius în minutul 32. 

Zlatan Ibrahimovic a dezvăluit secretul lui Carlo Ancelotti

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Zlatan Ibrahimovic l-a avut antrenor pe Carlo Ancelotti la Paris Saint-Germain, iar, sub comanda antrenorului italian, suedezul a marcat 35 de goluri și a oferit 17 pase decisive în 46 de meciuri.

Fostul atacant brazilian a urmărit primul meci al Braziliei, sub comanda lui Carlo Ancelotti, la Cupa Mondială, și a avut doar cuvinte de laudă la adresa legendarului antrenor. Ibrahimovic a spus că Ancelotti este mai mult decât un antrenor și s-a arătat impresionat de felul în care tehnicianul reușește să ”își manipuleze” elevii astfel încât aceștia să evolueze la cel mai înalt nivel. 

Îl cunosc personal pe Carlo Ancelotti, este un om extraordinar. Eu l-am avut ca manager, ca lider de grup, nu ca antrenor. Diferența dintre un manager și un antrenor este că antrenorul le spune jucătorilor unde să meargă, cum să joace și pe ce poziție să evolueze, în timp ce un manager precum el gestionează oamenii.

Vă dau un exemplu: la Paris Saint-Germain l-am întrebat cum reușește să comunice atât de bine cu fotbaliștii, iar el mi-a spus că, dacă avea doi fundași dreapta în lot, pentru a-i face pe amândoi să se simtă apreciați, mergea mai întâi la unul și îi spunea că este cel mai bun fundaș dreapta din echipă, apoi mergea la celălalt și îi spunea exact același lucru. După aceea îi alterna de la o săptămână la alta.

Asta este ceea ce știe să facă un adevărat manager. Pentru Ancelotti este o provocare diferită (n.r. să fie selecționer), deoarece este obișnuit să antreneze echipe de club și nu echipe naționale. Totuși, el este un manager făcut pentru marile scene și a demonstrat deja în trecut că poate gestiona astfel de situații. Sunt destul de convins că va reuși și de această dată”, a spus Zlatan Ibrahimovic despre Carlo Ancelotti, conform TuttoMercatoWeb. 

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