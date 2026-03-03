Echipa de baschet masculină CS Vâlcea 1924 a anunţat, luni, pe pagina sa de Facebook că l-a transferat pe jucătorul american Bryn Forbes, fost campion în NBA, care a venit de la Aris Salonic.

Bryn Forbes, campion cu Milwaukee Bucks și în Top 25 all-time din NBA la aruncările de 3 puncte

''Shooterul de 1,90 m şi 32 de ani vine cu experienţa celor 430 de meciuri în NBA, o carieră impresionantă care îl poziţionează în Top 50 all-time al aruncătorilor de trei puncte în liga nord-americană.

Poziţia a 23-a în acest clasament îl pune cu o treaptă mai sus decât pe supervedeta Klay Thompson şi într-o destul de apropiata vecinătate cu legendarul Steph Curry.

Titlul NBA pe care l-a cucerit cu Milwaukee Bucks, alături de Giannis Antetokounmpo, e încă un exemplu al unei cariere strălucite'', se arată în comunicatul clubului din Râmnicu Vâlcea.

Sezon complicat acum pentru CS Vâlcea după locul 3 de anul trecut

CS Vâlcea a câştigat medaliile de bronz în sezonul trecut, dar în acest sezon a avut evoluţii oscilante, în campionat şi în FIBA Europe Cup, în care a debutat, date şi de instabilitatea de la nivelul lotului.

CS Vâlcea 1924 se află pe locul 11 în Liga Naţională, dar după 18 jocuri, în timp ce majoritatea echipelor au câte 20, subliniază Agerpres.

''Noi o să facem ce ştim mai bine, o să creăm acel mediu propice performanţei, încercând să mai câştigăm un nou pariu. O să ne bucurăm la finalul sezonului şi de rezultate şi de faptul că cei care trec pe aici devin, mereu, mai buni. Îi mulţumim lui Bryn că nu a căutat câştigul financiar imediat, ci un loc care să îl ducă rapid la nivelul care l-a consacrat'', menţionează sursa amintită.