VIDEO | Tensiuni intre Thomas Tuchel si un fotbalist al lui Istanbul BB dupa incidentul care l-a avut in centru pe Coltescu: "A recunoscut"/ "Nu stii asta!"

Romanul care a fost arbitru de rezerva la aceasta partida este acuzat de catre turci ca ar fi folosit un termen rasist la adresa lui Pierre Webo.

Acest incident a declansat tensiuni foarte mari pe teren dupa ce meciul a fost intrerupt. Antrenorul campioanei Frantei, Thomas Tuchel, a avut un schimb de replici mai dur cu fotbalistul campioanei Turciei, Frederik Gulbrandsen.

Tuchel i-a cerut lui Frederiksen sa se calmeze, intrebandu-l daca l-a auzit pe Coltescu rostind acele cuvinte. De cealalta parte, fotbalistul norvegian i-a spus lui Tuchel ca arbitrul roman ar fi recunoscut acest lucru.

This doesn’t look good for Tuchel either????pic.twitter.com/4sYiM5DtIz