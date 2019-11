"Mi-e rusine de mine ca trebuie sa vorbesc de Coltescu! A facut un meci JALNIC!" Atac DUR dupa Viitorul 4-1 Sepsi! Ce spune Leo Grozavu

Infrangere dura pentru Leo Grozavu la debutul pe banca lui Sepsi Sf. Gheorghe.

Sepsi a pierdut cu 4-1, la capatul unui meci ciudat. Coltescu i-a dat afara doi oameni inca din prima repriza! Leo Grozavu e dezamagit de prestatia arbitrului.

"Mi-e si greu, nici nu stiu cu ce sa incep. Mi-e rusine de mine ca trebuie sa vorbesc despre domnul Coltescu. Este al nu stiu catelea meci pe care-l strica in Romania. A avut o prestatie jalnica! Dar cat timp primele doua faulturi au fost cartonase, eram avertizati. E dificil sa joci impotriva unui asemenea arbitru. Nu mai zic de penalty-ul dat la 3-1, de faptul ca la 4-1 nu mai dai prelungiri... Comisia Centrala de Arbitri stia ca etapa viitoare jucam cu Craiova, ne-au trimis arbitru din Craiova. Nu stiu daca e coincidenta sau prostie! Ca atitudine, ce pot sa spun? Si-au dorit jucatorii! Mergem mai departe!", a spus Grozavu la Digisport.

"A fost o prestatie jalnica a domnului Coltescu, nu stiu al catelea meci stricat de el este asta. Primul galben mi-l asum. Al doilea... N-am avut nicio intentie sa lovesc. Domnul Coltescu ofera cartonase foarte usor, l-am lasat in pace. Cand am vazut ca da fault la a doua interventie de-a mea mi-am dat seama ca ma elimina. A stricat meciul. Am crezut ca nu e adevarat cand am vazut ca mai vine un coleg dupa mine. E foarte greu sa joci asa. Intram cu atitudine, cu daruire, din niste decizii eronate se poate strica un meci. Noi jucam agresiv, dar jucam la minge. Nu facem faulturi grosolane, de rosii, de galbene. Atitudinea s-a schimbat, dar o sa fie greu, in meciul urmator avem 3 suspendati", a comentat si Tincu, primul jucator eliminat de Coltescu.