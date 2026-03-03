Ziarul portughez A Bola a dedicat un material amplu celor de la FC Copenhaga și FCSB. Campioanele din Danemarca și România au înregistrat contraperformanțe istorice, ratând play-off-ul în aceeași zi.

Portughezii de la A Bola scriu despre situația în care a ajuns FCSB

Despre FCSB, A Bola amintește despre startul de sezon extrem de slab, cu o singură victorie înregistrată în primele 10 etape. Un start pus pe seama participării în preliminariile cupelor europene.

"FCSB, anterior cunoscută drept istorica Steaua București, obligată să își schimbe numele în urma unei dispute dintre Ministerul Apărării și patronul actual Gigi Becali, a ratat calificarea în play-off.

Clubul din România, care a câștigat ultimele două titluri de campioană, a jucat în acest sezon în faza principală din Europa League, însă pe plan intern este pe locul 7, cu 3 puncte în spatele lui Argeș. Cu o etapă rămasă din sezonul regulat, FCSB știe deja că nu va fi prezentă în play-off. Liderul campionatului este Universitatea Craiova, antrenată de portughezul Filipe Coelho.

Totuși, FCSB a reușit să câștige ultimele două jocuri, cu UTA Arad și Metaloglobus, însă nu a fost suficient pentru a termina în primele 6. În primele 10 etape din sezonul regulat, în timp ce evolua și în preliminariile europene, FCSB a câștigat un singur meci.

Gigi Becali, controversatul patron de la FCSB, a anunțat deja schimbări la echipă pentru a doua jumătate a sezonului. Obiectivul de acum este câștigarea play-out-ului și asigurarea unui loc de Conference League", a scris A Bola despre situația în care se află formația roș-albastră.

Citește și:

VIDEO Măsurile anunțate de Gigi Becali după ce FCSB a ajuns în play-out