ASTRA - CFR 3-2 | Alexa, multumit de arbitrajul lui Coltescu: "Am revazut toate fazele si e acoperit de regulament! Ne-a ajutat ca ei au fost nervosi!"

Astra a castigat meciul cu CFR Cluj, scor 3-2. Clujenii au avut doi jucatori eliminati, precum si pe antrenorul Dan Petrescu.

Dan Alexa considera ca echipa sa a castigat meritat acest meci in ciuda faptului ca adversarii au terminat meciul fara doi jucatori si fara antrenor.

Alexa spune ca a urmarit reluarile la finalul partidei si nu este de parere ca arbitrul Coltescu a luat vreo decizie gresita.



"Chiar si in 11 contra 11 am fost echipa mai buna. Am inceput foarte bine repriza a doua. Cred ca victoria e meritata. Sunt nemultumit de faptul ca am luat gol in superioritate numerica. Pe Budescu il bagam oricum, indiferent de scor. E un jucator care ne va ajuta foarte mult si ma bucur ca a ales Astra. Arbitrajul lui Coltescu a fost foarte bun, am revazut toate fazele si are acoperire in regulament. Faptul ca ei au fost nervosi, ne-a ajutat", a declarat Dan Alexa la finalul partidei.