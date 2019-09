Ardelenii au facut scandal dupa meciul cu Astra: "Alexa lauda arbitrajul lui Coltescu... este incredibil! E inadmisibil ce s-a intamplat!"

CFR Cluj a pierdut meciul cu Astra, scor 2-3, la capatul unui meci extrem de tensionat.

Clujenii au avut doi jucatori eliminati, precum si pe antrenorul Dan Petrescu. Ardelenii au fost nervosi si in timpul partidei, dar si la final.

Stefan Gadola, actionar minoritar la CFR, a rabufnit la finalul partidei si a acuzat dur arbitrajul lui Coltescu.



"Vreau sa va spun foarte sincer ca e inadmisibil ce s-a intamplat. E incredibil! In 2003, Coltescu ne-a facut acelasi lucru intr-un meci cu Corvinul. Ce cauta un asemenea om in arbitraj? Este neprofesionist! Nu pot sa-l acuz ca are ceva impotriva noastra, dar nu poti face asa ceva! A distrus un meci, a distrus munca oamenilor, nu se poate asa ceva. Ce cauta acest Coltescu in fotbal?! Dan Alexa lauda arbitrajul lui Coltescu... este incredibil, va rog sa ma credeti! Haideti sa fim profesionisti! Ce se intampla in politica se intampla si in fotbal, e incredibil! Traim vremuri incredibile, nu pot sa cred! Sunt dezamagit de politica, asa cum sunt dezamagit si de fotbal. Daca in politica vad ca nu se vorbeste bine romaneste, in fotbal nu se stie a se fluiera! Am suferit pentru acest sport, am investit in fotbal, dar nu pot sa cred ce se petrece! Sunt foarte afectat! Nu poti sa faci asa ceva! Fii corect, fii profesionist, fii asa cum trebuie! Noi muncim, vrem sa facem performanta, dar nu distruge visul unor oameni!", a declarat Stefan Gadola pentru GazetaSporturilor.