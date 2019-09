Motivul pentru care Camora a fost eliminat: "Se vede si din reluarile tv!" Ce i-a spus Coltescu in momentul in care i-a dat al doilea "galben"

CFR Cluj a terminat meciul cu Astra cu doi eliminati. Si antrenorul Dan Petrescu a fost eliminat de Coltescu.

Vatca a primit cartonasul rosu dupa ce l-a lovit cu pumnul pe Radunovic, in timp ce Camora a fost eliminat dupa ce a primit al doilea 'galben' pentru ca a aruncat cu o sticla de apa la marginea terenului.

Camora a dezvaluit la finalul partidei ce a discutat cu Sebastian Coltescu in momentul in care a primit al doilea cartonas.

"Am primit al doilea cartonas pentru ca am aruncat cu apa. Dar, de la mine si pana la margine erau 10-20 de metri. Se vede si din reluarile tv. Crede-ma, nu am aruncat cu apa spre arbitru. Eram nervos, adevarat, dar am aruncat cu apa langa mine, nu spre asistent. Crede-ma ca nu am aruncat cu apa in nimeni, ci de suparare. Asta i-am spus. Mi-a zis, 'te cred, dar omu', asistentul, mi-a spus ca ai aruncat cu apa spre el'", a declarat Camora.