BREAKING NEWS | Primele reactii oferite de Coltescu si Hategan! Ce au spus dupa scandalul de rasism din Champions League

Ovidiu Hategan, centralul duelului de la Paris, s-a abtinut sa faca vreo afirmatie despre scandalul urias care a pornit la meciul condus de el:

"Nu putem face nicio declaratie, trebuie sa discutam cu UEFA mai intai. In mod normal, v-as fi raspuns cu mare placere, dar nu in aceasta seara. Sigur, ne pare rau, dar va rog sa ne respectati tacerea si sa intelegeti situatia", a spus Hategan, pentru Europe1.

In schimb, Sebastian Coltescu si-ar fi cerut scuze pentru gestul sau si spune ca nu a avut intentia de a fi rasist.

Publicatia franceza RMC Sport a citat un mesaj de pe Twitter, postat de pe un potential cont al oficialului roman:

"Imi cer scuze pentru aceasta neintelegere. Nu am avut intentia de a fi rasist. Intr-un astfel de context, oamenii nu se pot exprima corect si pot fi intelesi gresit. Imi prezint scuzele in numele UEFA Champions League. Sper ca ma veti intelege", se arata pe contul respectiv de Twitter.

