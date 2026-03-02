FC Argeș a obținut ultimul loc de play-off după victoria cu Dinamo (1-0), astfel că echipa lui Gigi Becali va juca în play-out în premieră. Nervos, finanțatorul FCSB-ului a anunțat măsuri radicale la echipă.

Printre altele, Becali a spus că este gata să întărească staff-ul tehnic și cel administrativ. A vrut să-l aducă la echipă pe finul său, Mirel Rădoi (44 de ani), dar nu pe postul de antrenor ci pe cel de manager general.

Mirel Rădoi nu ar vrea să revină la FCSB

Fostul selecționer și antrenor de la Universitatea Craiova nu i-a răspuns la telefon nașului său, dar nu ar fi, oricum, interesat de o revenire la FCSB, acolo unde a mai antrenat în 2015.

Motivul? Rădoi nu vrea să lucreze la o echipă cu stilul de lucru de la FCSB și nu este tentat de un post de conducere, informează GSP.ro, care citează surse apropiate de antrenor. Mai exact, cât timp Becali se va implica activ la echipă, așa cum a obișnuit în ultimii ani, fostul selecționer va pune ”pe hold” toate propunerile venite de la echipa la care a scris istorie ca jucător.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Mirel Rădoi, în 2023: ”E clar că nu se va schimba niciodată”

De altfel, Mirel Rădoi a dezvăluit, în urmă cu trei ani, cu lux de amănunte, de ce nu ar mai accepta o propunere din partea nașului său de a lucra la FCSB.

„Discuțiile au fost altele când am venit eu. Am plănuit că, în momentul în care era nemulțumit, Becali să vină și să-mi spună, nu să înceapă să aibă discuții cu alte persoane sau să vină să facă discuția care a provocat plecarea mea. Nu aș mai avea încredere, pentru că s-a întâmplat o dată cu nașul lui, cu Gică Hagi, și o dată cu finul lui, cu mine.

Atunci, dacă s-a întâmplat de două ori, nu mă aștept la altceva a treia oară. E clar că nu se va schimba niciodată. Atunci de ce să ne mai certăm încă o dată, după ce ne-a trebuit nu știu cât timp să ne împăcăm? Probabil că ușa este închisă de ambele părți, și din partea mea, și din partea lui, că a văzut că…”, spunea Rădoi, pentru sursa citată anterior.