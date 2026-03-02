Lui Becali i s-a propus răzbunarea pe Dinamo

FCSB a ratat calificarea în play-off, după ce FC Argeș a câștigat meciul cu Dinamo, scor 1-0, pe Arena Națională din București. Conform informațiilor deținute de Sport.ro, ultrașii din Peluza Nord și persoane din anturajul omului de afaceri i-ar fi propus acestuia să se răzbune pe dinamoviști, despre care cred că nu au vrut FCSB în play-off, pentru a-și crește șansele la titlu și la calificarea în cupele europene.

Planul, care deocamdată nu e acceptat de Gigi Becali, ar fi ca o persoană delegată de afacerist să participe la licitația pentru cumpărarea mărcii "Fotbal Club Dinamo", incluzând stema cu cei doi câini și culorile alb-roșu-galben, cu drepturi de patrimoniu înregistrate la nivel național și internațional.

Aceste bunuri au fost evaluate în 2019 la suma de 1 milion de euro, iar acum vor fi scoase la licitație, după intrarea în faliment a clubului ACS FC Dinamo București, finanțat până de curând de afaceristul Nicolae Badea. În iunie 2018, marca "Rapid" a fost vândută cu 406.800 euro, așa că echivalentul dinamovist ar putea fi achiziționat pentru o sumă similară, dacă nu există o bătălie între licitatori.

Achiziționarea mărcii ar putea fi și o răzbunbare pentru farsa din 2016

Achiziționarea de către un apropiat al FCSB a mărcii înregistrate "Fotbal Club Dinamo" ar pune echipa din Liga 1 în ipostaza de a fi nevoită să-și schimbe stema, să aibă dificultăți majore în procesul de marketing și chiar ar putea duce la o schimbare a denumirii.

Aceasta este văzută și ca o răzbunare pentru episodul umilitor din timpul meciului FCSB - Manchester City (0-5), din preliminariile Champions League, ediția 2016-2017, când patronul și fanii "roș-albaștrilor" au fost păcăliți să finanțeze și să expună o coregrafie cu mesajul "Doar Dinamo București". Acesta moment a devenit faimos la nivel mondial și reprezintă una dintre cele mai mari umilințe trăite de galeria FCSB.

"Dinamo nu va avea niciodată noroc dacă va continua să poarte câinii pe stemă. Ăsta este simbol satanic. O să vedeți, poate vor lua campionatul, noi vom veni pe locul doi, dar vom merge în Liga Campionilor, iar ei nu. Ce să pună în loc de câini? Mai bine ar pune un leu, că e simbol războinic. Sau mai bine ar pune-o pe Shakira, în țâța goală. Eu l-aș vrea la Steaua pe Sfântul Gheorghe, aducătorul de biruință", spunea Becali, în 2011.