VIITORUL  - SEPSI 4-1 | "Ba, asta e bolnav?!" Penalty scandalos dat de Coltescu la finalul meciului! Leo Grozavu a luat FOC! Ce reactie a avut

Sebastian Coltescu a dictat un penalty controversat pentru Viitorul.

In minutul 85 al partidei de la Constanta, Sebastian Coltescu a dictat o lovitura de la 11 metri dupa un presupus hent in careu al lui Diakhite. Pe reluari se vede clar ca mingea il loveste in pipet pe fundasul oaspetilor, ci nu in mana. Pe langa aceasta faza, Sebastian Coltescu a eliminat si doi jucatori de la Sepsi dupa doar 36 de minute. La golul de 1-1 marcat de Safranko, Viitorul a cerut fault in atac insa Coltescu a aratat centrul terenului.

Antrenorul oaspetilor, Leo Grozavu, a protestat vehement la decizia lui Coltescu, aceea de a acorda lovitura de la 11 metri si i s-a putut citi pe buze rostind : "Ba asta e, bolnav?"