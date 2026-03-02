După eliminarea din Cupa României încă din faza grupelor și ratarea play-off-ului, obiectivul principal al celor de la FCSB este clasarea pe locul 7, ceea ce ar asigura două meciuri de baraj pentru Conference League: mai întâi unul cu locul 8, iar ulterior unul cu locul 3 sau 4 din play-off.

Conference League, obiectivul rămas al lui FCSB

În cazul în care va trece de cele două meciuri de baraj, FCSB va lua startul în turul 2 preliminar din Conference League. Avantajul echipei lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii este coeficientul foarte bun, 25.500, care i-ar putea asigura statutul de cap de serie până în faza principală a competiției.

Chiar și așa, se anunță potențiali adversari dificili inclusiv în preliminarii pentru FCSB, mai ales în faza play-off-ului, unde vor intra formații din Franța sau Spania.

Conform ierarhiilor actuale din Europa, Football Meets Data a realizat recent o simulare a modului în care ar putea urnele din preliminariile competițiilor europene. Cu coeficientul său din ultimele 5 sezoane, FCSB ar avea la ora actuală statutul de cap de serie în toate fazele, însă situația se poate schimba până la finalul sezonului.

Cum ar putea arăta un traseu "horror" pentru FCSB în preliminariile Conference League

Turul 2 preliminar : Hammarby (Suedia) / Hapoel Tel Aviv (Israel)

: Hammarby (Suedia) / Hapoel Tel Aviv (Israel) Turul 3 preliminar: Hajduk Split (Croația) / NK Maribor (Slovenia) / Spartak Trnava (Slovacia)

Hajduk Split (Croația) / NK Maribor (Slovenia) / Spartak Trnava (Slovacia) Play-off: Espanyol (Spania) / Dinamo Kiev (Ucraina) / Strasbourg (Franța) / Beșiktaș (Turcia) / Twente (Olanda)

Cum ar putea arăta un traseu accesibil pentru FCSB în preliminariile Conference League