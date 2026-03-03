Se apropie Turcia – România (26 martie, Istanbul), meciul începutului de an pentru naționala noastră.

Dacă tricolorii vor să revină la un Mondial, după 28 de ani de așteptare, e nevoie de o victorie, la Istanbul, iar apoi de încă una, în barajul decisiv (31 martie), tot în deplasare, cu învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo.

Deocamdată însă, toată atenția e pe jocul de la Istanbul și, în acest context, Basarab Panduru a încercat să intuiască formula cu care selecționerul Mircea Lucescu va aborda partida.

„Fac primul 11 acum. E simplu. Ori joci 5-4-1, ori joci 4-1-4-1 şi întăreşti mijlocul probabil, cu Răzvan Marin, Marius Marin. Portarul e Radu, în apărare Raţiu, Bancu, Drăguşin, Burcă, dacă sunt sănătoşi. Și apoi vin Marius Marin, Răzvan Marin, Man, Mihăilă, Bîrligea şi Dragomir. Mihăilă n-are cum să lipsească acum, când dă goluri (n.r. – la Rizespor), Man n-are cum să lipsească nici el. Vârf, în afară de Bîrligea, n-avem. Ăsta e echipa! Jucăm un meci pe care-l putem duce şi în prelungiri. Dar trebuie să pui şi probleme“, a explicat Panduru, la Prima Sport.