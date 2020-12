'Da-i galben lu' ala negru! Lu' ala negru, vezi cine e! Nu se poate'! www.sport.ro a aflat ce au vorbit Coltescu si Hategan! PSG - Basaksehir nu se mai joaca in aceasta seara

Din articol VIDEO

Sebastian Coltescu, al patrulea oficial al partidei PSG - Basaksehir, a fost acuzat de Demba Ba pentru jigniri rasiste.

00:45 PSG - Basaksehir se joaca astazi seara, de la ora 19:55

Jurnalistul italian Gianluca di Marzio anunta ca partida va fi reprogramata pentru miercuri, de la ora 19:55.

00:40 Reactia oficiala data de UEFA

"UEFA a luat cunostinta de incidentul din timpul meciului de Champions League din aceasta seara, dintre PSG si Istanbul BB, si va efectua o investigatie amanuntita. Rasismul si discriminarea in toate formele sale nu isi au locul in fotbal", a scris forul oficial pe Twitter.

UEFA is aware of an incident during tonight's Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation. Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

00:35 Fotbalistii au parasit arena Parc des Princes

Tous les joueurs quittent le stade actuellement #PSGIBFK pic.twitter.com/gp6Emg9FXu — Loïc Tanzi (@Tanziloic) December 8, 2020

00:20 PSG - Basaksehir nu se mai joaca in aceasta seara

Clubul Istanbul Basaksehir a anuntat printr-un comunicat ca fotbalistii echipei au decis sa nu mai intre pe teren in aceasta seara.

Ramane de vazut ce decizie vor lua oficialii UEFA. Partida ar putea sa fie reluata maine seara, sau in cel mai rau caz, clubul turc sa piarda cu 3-0 la 'masa verde'.

"Fotbalistii nostri au decis sa nu mai mearga pe teren din cauza rasismului aratat de al patrulea arbitru al partidei, Sebastian Coltescu, impotriva antrenorului nostru secund Pierre Webo", se arata in comunicatul clubului turc.

Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. #NoToRacism

23:00 Dialogul dintre arbitrii romani: "Da-i galben lu' ala negru. Nu se poate asa ceva. Vezi cine e si da-i galben lu' ala negru'

BREAKING: THE diallogue between the refs in full: 'The black one over there. Go and check who he is. The black one over there, it's not poasible to act like that'

UPDATE 22:50 PSG - Basaksehir se va relua in scurt timp.

Presa din Franta anunta ca duelul va fi reluat in scurt timp. Sebastian Cotlescu, al patrulea oficial, va fi inlocuit!

Here's the moment when Istanbul Basaksehir and Paris Saint-Germain players left the pitch after the fourth official allegedly pointed a racist slur at an Istanbul Basaksehir coach. The proper response. Kick it out.

UPDATE: Momentul in care Demba Ba ii reproseaza personal lui Coltescu gestul sau!

"Niciodata nu spui acest baiat alb! Spui doar acest baiat! Asculta-ma, de ce m-ai facut negru?! Ai spus acest baiat negru!", i-a spus Demba Ba in fata lui Coltescu, dupa ce arbitrul roman l-a numit 'negru' pe Pierre Webo, antrenorul secund al lui Basaksehir.

Demba Ba responding to what was said by the fourth official in PSG vs Basaksehir

Meciul PSG - Basaksehir a fost intrerupt dintr-un moment incredibil. Sebastian Coltescu, arbitru de rezerva la aceasta partida, l-a chemat pe centralul Hategan pentru a-i reclama ceva.

In acel moment, Coltescu i-a spus lui Hategan: "Trebuie eliminat cineva de pe banca!"

Hategan: "Pe cine?"

Coltescu: "Pe negru' ala", facand referire la Pierre Webo, antrenor secund la Basaksehir.

Istanbul BB s-a retras de pe teren si il acuza pe arbitrul roman de rasism.

PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir