"Un final negru de cariera." Mihai Mironica, dupa scandalul urias din Champions League! Cum comenteaza reactia arbitrului Sebastian Coltescu fata de Pierre Webo

Daca se mai poate face o gluma, o ironie, in acest context atat de incins al incidentului de la Paris, as spune ca Sebastian Coltescu a tinut sa iasa in evidenta la iesirea sa de pe lista FIFA. Aceasta era oricum ultima lui delegare la o partida internationala.

Am zis sa incerc o gluma, o ironie despre Coltescu pentru ca oricum suntem cu povestea noastra la Paris, locul unde sarcasmul ajunge la cote ametitoare inclusiv pe teme rasiste, dupa ce am vazut-o pe Simona Halep prezentata intr-o revista pariziana strigand “fiare vechi” cand a cucerit trofeul de la Roland Garros.

Pierre Webo, antrenorul secund camerunez de la Istanbul Basaksehir, s-a simtit jignit, ofensat, umilit cand Sebastian Coltescu a rostit expresia “ala negru”. Webo a jucat in Spania in cariera lui de fotbalist si acolo “negro” are si sensul jignitor de “cioara”. Pierre Webo l-a tot intrebat infuriat pe Coltescu de ce a spus “negro”. Coltescu nu a spus “negro”, ci “negru”. Nu este o exprimare eleganta, dar nu este nici “negro” din spaniola cu acel sens defaimator. “Negru”, cu referire la un om, desemneaza “o persoana care apartine rasei negride”, dupa explicatia din dictionarul limbii romane.

Cred ca a fost, in primul rand, o diferenta semantica in interpretarea acelui cuvant folosit de Coltescu. Pierre Webo a inteles “negro” si l-a perceput cu semnificatia jignitoare pe care acest cuvant il are in Spania.

Desi “negru” are acel sens “firesc” in dictionarul limbii romane, exista acest curent de evitare a folosirii lui. Probabil ca Sebastian Coltescu ar fi trebuit sa spuna “africanul” (desi africanii pot fi si albi). Ideal ar fi fost sa-i spuna pe nume, Pierre Webo.

Demba Ba, jucator senegalez la Istanbul Basaksehir, l-a intrebat revoltat pe Coltescu de ce a tinut sa precizeze culoarea pielii lui Webo si ca de ce nu face asta si cu un alb. Eu cred ca, pur si simplu, Coltescu a dorit atunci sa ofere o indicatie prin care Hategan sa inteleaga despre cine e vorba. Una lipsita de eleganta, e adevarat, dar nu stiu daca neaparat era rasista. Eu cred ca, daca acest meci se juca la Dakar si un alb aflat pe banca langa 10 (era sa spun negri, ca Agatha Christie) persoane de culoare trebuia eliminat, un arbitru ii spunea celuilalt “ala alb”. Nu spuneau intre ei “ala caucazian”.

Am o concluzie si o observatie. Concluzia ar fi ca Webo s-a simtit jignit pentru ca a auzit “negro” cu conotatia jignitoare din Spania, doar ca Sebastian Coltescu s-a exprimat neelegant, insa nu chiar atat de jignitor precum a perceput antrenorul camerunez. Nana Falemi, camerunez la origini ca si Webo, foloseste cuvantul “negru” legat de o persoana fara conotatii rasiste.

Si observatia de final. Printre cei care l-au condamnat pe Sebastian Coltescu este si presedintele Turciei, Recep Erdogan, fan al lui Istanbul Basaksehir. Erdogan este un lider al negationismului turc in privinta “genocidului armean” caruia i-au cazut victima peste un milion de armeni in 1915 in Imperiul Otoman, pe teritoriul Turciei de azi.