New FCSB! Gigi Becali a găsit primul consilier și a anunțat plecarea lui Octavian Popescu

Una dintre deciziile anunțate de Gigi Becali este înființarea unui așa-zis departament de scouting, care să urmărească și să propună transferurile unor fotbaliști din străinătate.
Adrian Ilie, ofertat de Gigi Becali
Gigi Becali pare că a găsit deja o primă persoană care să ocupe acest rol. Este vorba despre fostul mare internațional Adrian Ilie (51 de ani), care s-a arătat dispus să colaboreze cu FCSB.
"Adriane, chiar te rog, ia numărul, sună-mă să ne întâlnim! Ne vedem și vii să lucrăm împreună acolo. Fac un birou de scouteri care sunt prietenii mei. Adrian Ilie, om cuminte, care nu m-a deranjat niciodată. N-a supărat pe nimeni și nu s-a certat cu nimeni niciodată. Vedem ce pretenții au, vorbesc și cu Mirel Rădoi și punem la analiză jucătorul. Am nevoie de 5-6 jucători, vedem și cumpărăm", a spus Gigi Becali, la Fanatik, Adrian Ilie fiind prezent în studio.
Adrian Ilie: "Octavian Popescu trebuie împrumutat ca să joace meci de meci" / Gigi Becali: "Da, îl dăm împrumut"
Ulterior, Gigi Becali a explicat că vrea să se despartă de mai mulți jucători în vară. Printre ei, Vlad Chiricheș și Octavian Popescu.
"Sunt vreo 4-5 jucători cu care nu ai ce să faci. O să le zicem: 'Băi, câți bani vrei? Hai, mă, pleacă! Sau stai pe bară, că nu te bag în lot".
Noi, când a semnat Chiricheș, ne-am rugat de el să mai semneze. Ne-a costat câteva sute de mii Chiricheș și n-a jucat nimic. Eu sau MM de unde să știm asta?
George Popescu? Trebuie să îl mai ținem. Poate că încă mai cred. Sau să-l dăm undeva împrumut, vedem", a mai spus Becali.
Adrian Ilie a intervenit și i-a oferit deja un prim sfat lui Gigi Becali: "Asta e cea mai bună variantă pentru Popescu, împrumut ca să joace meci de meci. Are nevoie de jocuri. E un copil și are nevoie să joace".
Finanțatorul de la FCSB a fost de acord cu sugestia: "Da, îl dăm împrumut. Vedem, uite, mă consult. Adrian o să zică: hai să-l dăm colo, hai să-l dăm colo, hai să-l dăm colo".