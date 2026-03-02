New FCSB! Gigi Becali a găsit primul consilier și a anunțat plecarea lui Octavian Popescu

New FCSB! Gigi Becali a găsit primul consilier și a anunțat plecarea lui Octavian Popescu Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După ratarea play-off-ului, Gigi Becali a anunțat o serie de măsuri la FCSB prin care să evite alte noi momente rușinoase.

TAGS:
Gigi BecaliAdrian IlieFCSBOctavian PopescuVlad Chiriches
Din articol

Una dintre deciziile anunțate de Gigi Becali este înființarea unui așa-zis departament de scouting, care să urmărească și să propună transferurile unor fotbaliști din străinătate.

Adrian Ilie, ofertat de Gigi Becali

Gigi Becali pare că a găsit deja o primă persoană care să ocupe acest rol. Este vorba despre fostul mare internațional Adrian Ilie (51 de ani), care s-a arătat dispus să colaboreze cu FCSB.

"Adriane, chiar te rog, ia numărul, sună-mă să ne întâlnim! Ne vedem și vii să lucrăm împreună acolo. Fac un birou de scouteri care sunt prietenii mei. Adrian Ilie, om cuminte, care nu m-a deranjat niciodată. N-a supărat pe nimeni și nu s-a certat cu nimeni niciodată. Vedem ce pretenții au, vorbesc și cu Mirel Rădoi și punem la analiză jucătorul. Am nevoie de 5-6 jucători, vedem și cumpărăm", a spus Gigi Becali, la Fanatik, Adrian Ilie fiind prezent în studio.

Adrian Ilie: "Octavian Popescu trebuie împrumutat ca să joace meci de meci" / Gigi Becali: "Da, îl dăm împrumut"

Ulterior, Gigi Becali a explicat că vrea să se despartă de mai mulți jucători în vară. Printre ei, Vlad Chiricheș și Octavian Popescu.

"Sunt vreo 4-5 jucători cu care nu ai ce să faci. O să le zicem: 'Băi, câți bani vrei? Hai, mă, pleacă! Sau stai pe bară, că nu te bag în lot".

Noi, când a semnat Chiricheș, ne-am rugat de el să mai semneze. Ne-a costat câteva sute de mii Chiricheș și n-a jucat nimic. Eu sau MM de unde să știm asta?

George Popescu? Trebuie să îl mai ținem. Poate că încă mai cred. Sau să-l dăm undeva împrumut, vedem", a mai spus Becali.

Adrian Ilie a intervenit și i-a oferit deja un prim sfat lui Gigi Becali: "Asta e cea mai bună variantă pentru Popescu, împrumut ca să joace meci de meci. Are nevoie de jocuri. E un copil și are nevoie să joace".

Finanțatorul de la FCSB a fost de acord cu sugestia: "Da, îl dăm împrumut. Vedem, uite, mă consult. Adrian o să zică: hai să-l dăm colo, hai să-l dăm colo, hai să-l dăm colo".

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
ULTIMELE STIRI
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată
Miodrag Belodedici exclude un nume greu din lupta la titlu: „Nicio șansă”
Miodrag Belodedici exclude un nume greu din lupta la titlu: „Nicio șansă”
Fotbalistul mai poate ajunge încă la FCSB: ”Vom sta la masa negocierilor!”
Fotbalistul mai poate ajunge încă la FCSB: ”Vom sta la masa negocierilor!”
Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”
Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
LPF a făcut anunțul! Vestea primită de FCSB imediat după ratarea play-off-ului

LPF a făcut anunțul! Vestea primită de FCSB imediat după ratarea play-off-ului

Atac cu talpa la Gigi Becali: „Dacă vrei să faci tu echipa, nu mai pune antrenor!”

Atac cu talpa la Gigi Becali: „Dacă vrei să faci tu echipa, nu mai pune antrenor!”

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a ratat play-off-ul

Furie la FCSB! Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Cum arată echipa de start a campioanei pentru meciul cu UTA

Furie la FCSB! Gigi Becali s-a ținut de cuvânt. Cum arată echipa de start a campioanei pentru meciul cu UTA

Gigi Becali aruncă bomba după ce FCSB a ratat play-off-ul! Prima măsură anunțată de patron

Gigi Becali aruncă bomba după ce FCSB a ratat play-off-ul! Prima măsură anunțată de patron

Varianta horror pentru FCSB în Conference League. Cu cine poate juca în preliminarii dacă va câștiga barajul

Varianta horror pentru FCSB în Conference League. Cu cine poate juca în preliminarii dacă va câștiga barajul



Recomandarile redactiei
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată
Vassaras, explicații pentru controversele din Farul – CFR! Discuția lui Florin Andrei cu arbitrii VAR a fost desecretizată
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”
Real Madrid face spectacol pe piața transferurilor. Pe cine intenționează să aducă pe „Bernabeu”
Miodrag Belodedici exclude un nume greu din lupta la titlu: „Nicio șansă”
Miodrag Belodedici exclude un nume greu din lupta la titlu: „Nicio șansă”
Fotbalistul mai poate ajunge încă la FCSB: ”Vom sta la masa negocierilor!”
Fotbalistul mai poate ajunge încă la FCSB: ”Vom sta la masa negocierilor!”
Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”
Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Laude pentru fotbalistul criticat dur de Gigi Becali: "Jucătorul cu cea mai mare calitate din ofensivă"
Laude pentru fotbalistul criticat dur de Gigi Becali: "Jucătorul cu cea mai mare calitate din ofensivă"
Adrian Ilie critică dur un fotbalist de la FCSB: „E jucător de mijlocul clasamentului”
Adrian Ilie critică dur un fotbalist de la FCSB: „E jucător de mijlocul clasamentului”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!