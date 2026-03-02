New FCSB! Gigi Becali a găsit primul consilier și a anunțat plecarea lui Octavian Popescu

Una dintre deciziile anunțate de Gigi Becali este înființarea unui așa-zis departament de scouting, care să urmărească și să propună transferurile unor fotbaliști din străinătate.

Adrian Ilie, ofertat de Gigi Becali

Gigi Becali pare că a găsit deja o primă persoană care să ocupe acest rol. Este vorba despre fostul mare internațional Adrian Ilie (51 de ani), care s-a arătat dispus să colaboreze cu FCSB.

"Adriane, chiar te rog, ia numărul, sună-mă să ne întâlnim! Ne vedem și vii să lucrăm împreună acolo. Fac un birou de scouteri care sunt prietenii mei. Adrian Ilie, om cuminte, care nu m-a deranjat niciodată. N-a supărat pe nimeni și nu s-a certat cu nimeni niciodată. Vedem ce pretenții au, vorbesc și cu Mirel Rădoi și punem la analiză jucătorul. Am nevoie de 5-6 jucători, vedem și cumpărăm", a spus Gigi Becali, la Fanatik, Adrian Ilie fiind prezent în studio.