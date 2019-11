Asta e NEBUNIE curata: doua eliminari in 3 minute la Sepsi in meciul cu Viitorul! Coltescu is on FIRE! Viitorul a cerut FAULT la golul marcat de Safranko

Sebastian Coltescu a fost vedeta primei reprize in Viitorul - Sepsi!

Mai intai, centralul din Craiova a validat un gol contestat de Viitorul. Slovacul Safranko a marcat dupa o eroare a lui Cabuz, insa reluarile arata un fault in atac asupra portarului de la Viitorul.

Coltescu n-a terminat prima parte fara sa iasa din nou in evidenta. A eliminat doi jucatori de la Sepsi in decurs de numai 3 minute. Ambele 'rosii' au venit dupa cumul de cartonase galbene. Mai intai Tincu a plecat la vestiare, in minutul 33, apoi algerianul Bouhenna l-a urmat. Africanul a incasat doua galbene in doar 3 minute: unul pentru priteste si celalalt din cauza unui fault intr-o zona neutra!

