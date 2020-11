EXCLUSIV | Adrian Porumboiu il DESFIINTEAZA pe Coltescu dupa penalty-ul acordat la Medias: "Poate o fi talentat, dar sa se apuce de altceva: muzica, dansuri!"

Adrian Porumboiu a a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exact in Sport de pe PRO X.

FCSB a castigat impotriva lui Gaz Metan cu 3-2, dupa un penalty controversat acordat de Sebastian Coltescu. Octavian Popescu a cazut in careu in minutul 89, iar centralul Coltescu a dictat lovitura de la 11 metri, din care Sergiu Bus a inscris, iar echipa lui Becali a plecat acasa cu toate cele 3 puncte. Arbitrul a considerat ca Mihai Butean l-a faultat pe mijlocasul FCSB-ului. In realitate nu a existat contact intre cei doi, iar tanarul jucator al lui Toni Petrea s-a impiedicat si a cazut.

Adrian Porumboiu, fost arbitru si finanatator la Vaslui, a declarat despre Sebastian Coltescu ca toata cariera lui este patata de astfel de momente negre.

"Nu pot sa evidentiez anumite lucruri speciale, daca am spus Coltescu, e suficient. Si fiecare trebuie sa inteleaga ca unui arbitru i se permit greseli omenesti, dar la el nu mai sunt omenesti de ani de zile. Nu exista meci in care sa nu intervina direct in rezultatul final. Faza respectiva... Nici vorba de penalty, nici vorba de contact.

Copilul foarte talentat in acea depasire calca gresit si se impiedica. Cade, dar nici vorba de panalty. Era si bine pozitionat, unii zic ca i-a opturat unghiul. El are simturile opturate unui arbitru impartial si parctic nu e de vina lui Coltescu. De vina e presedintele Kyros Vassaras si Deaconu, care ar trebui sa isi caute si alte preocupari, dar si presedintele FRF.

Toata cariera lui Coltescu este plina de lucruri negre. Poate o fi talentat, dar sa se apuce de altceva, muzica, dansuri. In arbitraj trebuie sa fii impartial. Sa asiguri o impartialitate pe toata durata carierei de arbitru", a spus Porumboiu.