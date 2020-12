Reactia lui Adrian Porumboiu, dupa scandalul rasist provocat de Sebastian Coltescu in Liga Campionilor: "Nu trebuie sa stii vreo limba straina ca sa intelegi! Negru in orice limba din lume e negru!"

Adrian Porumboiu, fost arbitru, si exprimat parerea dupa scandalul din meciul PSG – Basaksehir, din grupele Champions League.

Jucatorii echipei din Turcia au iesit de pe teren, dupa ce Sebastian Coltescu i-a spus centralului Ovidiu Hategan in limba romana ca trebuie sa sanctioneze un "negru".

Jucatorii de la Basaksehir au auzit si au facut scandal. Ambele echipe au iesit de pe teren in semn de protest si meciul a fost oprit. Coltescu l-a numit 'negru' pe Pierre Webo, antrenorul secund al lui Basaksehir.

Fostul finantator de la Vaslui a declarat ca acest lucru ii dauneaza lui Ovidiu Hategan, cel care a fost delegat in fiecare etapa din grupele Champions League.

"Daca l-au adus la export, sa fie sanatosi cu el cu tot. Nu am niciun fel de varianta. A gresit arbitrul, nu vreun jucator. Atunci puteai sa spui ca te indrepti impotriva echipei respective. E greu de spus.

Vor urma sanctiuni, dar nu impotriva echipelor. Nici turcii, nici cei de la PSG nu au vreo vina. Arbitrul i-a dat cartonas rosu…",a declarat Adrian Porumboiu pentru ProSport

"Pentru Hategan, avand un parcurs excelent, nu ii cade bine. Nu e vinovat cu nimic. Toleranta zero cand vine vorba de rasism. Jocul nu avea niciun fel de legatura. E un gest care nu ii trebuia lui sub nicio forma. Nu are nicio culpa.

Acum sunt atatea microfoane, se ia si ce se discuta in casti. Traducerile nu mai sunt greu de facut. Nu trebuie sa stii vreo limba straina ca sa intelegi. Negru in orice limba din lume e negru, e foarte usor de intuit. Nu pot sa imi dau seama ce a fost in capul lui. Nu mai spun nimic de Coltescu, am zis atatea de-a lungul timpului. Unde s-o fi crezut el ca arbitreaza. E un fapt inedit.

Nu stiu ce solutii sunt. E pacat pentru Hategan si pentru nivelul lui. Un gest neplacut… Ii dai peste mana lui Hategan… Aici nu te poti juca, nu poti ignora rasismul. Toate reclamele la FIFA, la UEFA, sunt clare…", a spus Porumboiu.